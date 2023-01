Ουκρανία: Σειρήνες πολέμου και την Πρωτοχρονια

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Ουκρανία παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 45 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπουShahed 32 «Όλα τα drones καμικάζι των εισβολέων καταστράφηκαν από την ουκρανική αεράμυνα», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στο Κίεβο.

Οι Ρώσοι επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν «επίθεση ακριβείας» σε ουκρανική εγκατάσταση παραγωγής drones.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αντιστράτηγο Ιγκόρ Κονασένκοφ, η επίθεση αυτή σημαίνει ότι τα σχέδια του Κιέβου «να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας στο εγγύς μέλλον, έχουν ματαιωθεί». Η Ουκρανή δημοσιογράφος Μυροσλάβα Πέτσα δημοσίευσε πάντως στο Twitter μια φωτογραφία από συντρίμμια drone που λέγεται ότι βρέθηκε στο Κίεβο.

Οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν γράψει «Καλή χρονιά, Μπουμ» στο ουραίο τμήμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

The Russians who sent this drone over to Kyiv to bomb a stadium on New Year Eve wrote ‘Happy New Year, boom’ on it. A sign of deep brotherly love, just like Nobel peace prize committee sees the two nations? pic.twitter.com/JCrd91mzGj

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) January 1, 2023