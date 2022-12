ΝΑΤΟ για Κόσοβο: Όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Με ανάρτησή της στο Twitter χαιρετίζει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Κόσοβο η Οάνα Λουντζέσκου, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας σημείωσε: «Το ΝΑΤΟ χαιρετίζει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στο βόρειο Κόσοβο. Αναμένουμε από όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Ενώ κατέληξε τονίζοντας πως «οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο (NATO-KFOR) παρακολουθούν στενά και είναι έτοιμες να επέμβουν εάν χρειαστεί, σύμφωνα με την εντολή του ΟΗΕ για διατήρηση της ελευθερίας μετακίνησης».

#NATO welcomes efforts to de-escalate tensions in northern #Kosovo. We expect all parties to stick to their commitments. @NATO_KFOR is closely monitoring & stands ready to intervene if necessary, in line with its #UN mandate to maintain freedom of movement. pic.twitter.com/ujvhWpXIl8

