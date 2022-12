Βρετανία: Για τους υπουργούς του Σούνακ, οι απεργοί κρατούν «όμηρο» την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση Σούνακ θεωρεί ότι οι απεργοί που ζητούν καλύτερους μισθούς για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, την κρατούν όμηρο.

Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα κρατηθούν «όμηροι» από απεργούς που ζητούν αύξηση μισθών, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων που πλήττει νοσοκομεία, σιδηροδρόμους και αεροδρόμια.

Μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ την Πέμπτη, ο Γουάλας είπε ότι η επιστράτευση για να υποστηρίξει τους απεργούς εργαζομένους στα σύνορα στα βρετανικά αεροδρόμια ήταν «αρκετά αποτελεσματική» και «συνολικά δεν βλέπουμε καμία αναστάτωση στα ταξίδια των ανθρώπων».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ αγωνίζεται να περιορίσει την αναταραχή σχετικά με συμφωνίες αμοιβών που αποτυγχάνουν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό που βρίσκεται σε υψηλό τεσσάρων δεκαετιών. Αυτό οδήγησε σε εκτεταμένες απεργίες σε πολλούς τομείς, με τον Δεκέμβριο να προβλέπεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη απώλεια εργάσιμων ημερών από τότε που η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν πρωθυπουργός το 1989.

