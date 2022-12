Γκουτέρες: Ευχές για αποκατάσταση της ειρήνης το 2023

Μήνυμα ειρήνης απέστειλε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το νέο έτος: «Μαζί, ας κάνουμε το 2023 μια χρονιά που η ειρήνη θα αποκατασταθεί στη ζωή μας, στα σπίτια μας και στον κόσμο μας»

«Το 2023, ας θέσουμε την ειρήνη στο επίκεντρο των λόγων και των πράξεών μας. Μαζί, ας κάνουμε το 2023 μια χρονιά που η ειρήνη θα αποκατασταθεί στη ζωή μας, στα σπίτια μας και στον κόσμο μας» διαμηνύει.

Στην αρχή του πρωτοχρονιάτικου μηνύματος του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως κάθε νέο έτος είναι μια στιγμή αναγέννησης, «σκουπίζουμε τις στάχτες του παλιού έτους και προετοιμαζόμαστε για μια πιο φωτεινή μέρα», όπως προσθέτει χαρακτηριστικά.

Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τονίζει πως το 2022, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο κυριολεκτικά άφησαν τα σπίτια τους. «Από την Ουκρανία έως το Αφγανιστάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αλλού, οι άνθρωποι άφησαν τα ερείπια των σπιτιών και των ζωών τους αναζητώντας κάτι καλύτερο. Σε όλο τον κόσμο, εκατό εκατομμύρια άνθρωποι βρισκόταν σε κίνηση, απομακρυνόμενοι από πολέμους, πυρκαγιές, ξηρασίες, φτώχεια και πείνα».

We need peace, now more than ever.

In 2023, let’s put peace at the heart of our words and actions. pic.twitter.com/Ty1hjoricj

— António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2022