Συνεδρίασε η Κομισιόν για τον κορωνοϊό: Άμεσος συντονισμός σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές η συρροή Κινέζων ταξιδιωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους νοσούν με κορωνοϊό.

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν, έπειτα από συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα με θέμα την κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα, τόνισε πως: «Ο συντονισμός των εθνικών απαντήσεων σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές είναι ζωτικής σημασίας. Σήμερα, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας».

Μετά το ξαφνικό τέλος της πολιτικής «zero COVID» στην Κίνα στις αρχές του μήνα, που οδήγησε σε πολύ μεγάλο κύμα μολύνσεων, αρκετά κράτη εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο να εξαπλωθούν από τη γιγαντιαία χώρα της Ασίας στον υπόλοιπο κόσμο νέες παραλλαγές του SARS-CoV-2.

Η Ιταλία ήδη αποφάσισε χθες Τετάρτη να υποχρεώσει όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται από την κινεζική επικράτεια να υποβάλλονται σε τεστ. Μέτρο που είχε ήδη αναγγείλει η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ υιοθέτησαν επίσης χθες. Η χώρα ανακοίνωσε δεν εντόπισε καμία μετάλλαξη του Covid-19 στις πρόσφατες αφίξεις από την Κίνα που είχαν βρεθεί, κάτι που ανακούφισε τους αξιωματούχους που ανησυχούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι μισοί των ταξιδιωτών από την Κίνα που έφτασαν στο Μιλάνο είχαν Covid-19.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι η Ιταλία έχει ήδη αναλύσει την αλληλουχία των μισών δειγμάτων που δοκιμάστηκαν στο Μιλάνο και όλα δείχνουν το στέλεχος Όμικρον του κορωνοϊού.

Αλλού στην ΕΕ, τηρείται στάση αναμονής: ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «προσαρμοσμένα μέτρα για την προστασία» των Γάλλων από την κυβέρνησή του, που διαβεβαίωσε πως «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης στην Κίνα».

Το Παρίσι λέει πως είναι «έτοιμο να εξετάσει όλα τα χρήσιμα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν», σε συνεννόηση «με τους ευρωπαίους εταίρους» του και «εντός του νομικού πλαισίου που υφίσταται σήμερα».

Coordination of national responses to serious cross border threats to health is crucial.

Today, the #EUHealthSecurity Committee met to discuss the COVID-19 situation in China with EU/EEA Member States.

We need to act jointly & will continue our discussions.#HealthUnion

— EU Health – #HealthUnion (@EU_Health) December 29, 2022