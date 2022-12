Ν. Κορέα: Φωτιά σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητοδρόμου- 5 νεκροί

Πυρκαγιά προκλήθηκε σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητόδρομου κοντά στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 37 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με μέλη των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης και μέσα ενημέρωσης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ άλλοι 34 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη σύγκρουση, ούτε τι φορτίο μετέφερε το φορτηγό.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το σκεπαστό τμήμα του υπέργειου αυτοκινητοδρόμου, το οποίο καλύπτεται από ειδική ηχομονωτική κατασκευή προκειμένου να προστατεύονται τα γειτονικά κτίρια από τον θόρυβο της κίνησης των οχημάτων, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.

Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.pic.twitter.com/Ir1ydXawEz

— Raphael Rashid (@koryodynasty) December 29, 2022