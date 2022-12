Εκρήξεις στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις

Νέες επιθέσεις πραγματοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις το πρωί της Πέμπτης σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με τον προεδρικό σύμβουλο Μιχάιλο Ποντολιάκ να κάνει λόγο για πάνω από 120 πυραύλους.

«120+ πύραυλοι πάνω από την Ουκρανία εκτοξεύθηκαν από τον ”κακό ρωσικό κόσμο” για να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές και να σκοτώσουν μαζικά αμάχους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. Στην ανάρτησή του σημείωσε επίσης, αναφερόμενος σαρκαστικά στις πρόσφατες δηλώσεις από την πλευρά της Ρωσίας σχετικά με το τι θα απαιτούνταν για να σημειωθεί πρόοδος προς μια ειρηνευτική διευθέτηση: «Αναμένουμε περαιτέρω προτάσεις από τους ”ειρηνευτές” σχετικά με την ”ειρηνική διευθέτηση”, τις ”εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσική Ομοσπονδία” και [το] ανεπιθύμητο των προκλήσεων».

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022