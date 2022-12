Οι εξωφρενικές προβλέψεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ για το 2023

Μπορεί η Saxo Bank να έχει παράδοση στις «εξωφρενικές» προβλέψεις για την νέα χρονιά, προβλέποντας- μεταξύ άλλων- για φέτος ότι οι Βρετανοί θα προχωρήσουν σε δημοψήφισμα για να ακυρώσουν το Brexit, ο Εμανουέλ Μακρόν θα παραιτηθεί, ο χρυσός θα εκτοξευθεί στα 3.000 δολάρια η ουγγιά και θα ξεκινήσει η απαγόρευση παραγωγής κρέατος, ωστόσο, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ φαίνεται ότι προσπαθεί να σταθεί ανταγωνιστεί τις προβλέψεις των αναλυτών της τράπεζας.

«Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όλοι κάνουν προβλέψεις. Πολλοί κάνουν υποθέσεις για το μέλλον, σαν να συναγωνίζονται να ξεχωρίσουν τις πιο άγριες, ακόμα και τις πιο παράλογες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν που θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως το φερέφωνο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τις προφητείες του Μεντβέντεφ, το 2023 θα μπορούσε να φέρει τα εξής:

1. Η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα 150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

2. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Η ΕΕ θα καταρρεύσει μετά την επιστροφή της Βρετανίας. Το ευρώ θα σταματήσει να χρησιμοποιείται ως ενιαίο νόμισμα.

4. Η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλάβουν δυτικές περιοχές της «πρώην Ουκρανίας».

5. Θα δημιουργηθεί το Τέταρτο Ράιχ, το οποίο θα περιλαμβάνει την επικράτεια της Γερμανίας και τις «χώρες-δορυφόρους» της, δηλαδή την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη «Δημοκρατία του Κιέβου» και άλλους «απόκληρους».

6. Θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας και του Τέταρτου Ράιχ. Η Ευρώπη θα διαιρεθεί, η Πολωνία θα ξαναμοιραστεί.

7. Η Βόρεια Ιρλανδία θα διαχωριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

8. Θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η Καλιφόρνια και το Τέξας θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες. Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε πολλές πολιτείες, οι οποίες, μετά το τέλος του νέου εμφυλίου πολέμου, θα έχουν δοθεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

9. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και η χρηματοοικονομική δραστηριότητα θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μετακινηθούν στην Ασία.

10. Το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods θα καταρρεύσει, οδηγώντας σε κραχ του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ευρώ και το δολάριο θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ως παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιούνται ενεργά ενεργά τα ψηφιακά παραστατικά νομίσματα.

