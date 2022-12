«Γυναίκα, ζωή, ελευθερία»: 100 μέρες διαδηλώσεων στο Ιράν

100 μέρες συμπληρώθηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Οι διαδηλώσεις αυτές έχουν κλονίσει το ιρανικό καθεστώς, καθώς έχουν λάβει αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Περισσότεροι από 500 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων 69 παιδιά, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA). Δύο διαδηλωτές έχουν εκτελεστεί και τουλάχιστον 26 άλλοι αντιμετωπίζουν την ίδια μοίρα, μετά από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί “εικονικές δίκες”.

Αν και πανεθνικές διαδηλώσεις έχουν σαρώσει το Ιράν και στο παρελθόν – μία φορά το 2017 που διήρκεσε μέχρι τις αρχές του 2018 και μία άλλη τον Νοέμβριο του 2019 – οι σημερινές διαδηλώσεις είναι μοναδικές, καθώς συμμετέχουν άνθρωποι από όλη την κοινωνία και οι γυναίκες αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο υπό το σύνθημα “Γυναίκα, ζωή, ελευθερία”.

Η γενιά Z του Ιράν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των διαδηλώσεων, αψηφώντας τους αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες και θέτοντας νέες τάσεις, όπως το κάψιμο μαντίλας.

Μια άλλη νέα τάση μεταξύ των νεαρών διαδηλωτών είναι το λεγόμενο “turban tossing”, δηλαδή να πλησιάζουν κρυφά πίσω από σιίτες μουσουλμάνους κληρικούς, να τους βγάζουν το τουρμπάνι και να τρέχουν μακριά.

A schoolgirl without a headscarf in Tehran knocks off a cleric’s turban & runs away. “#TurbanTossing is a campaign to protest against the symbol of access to the ruling system, privilege, corruption and oppression. #MahsaAmini #مهسا_امینی #عمامه_پرانی pic.twitter.com/rdwrTXQ2Nr

— Omid Memarian (@Omid_M) November 13, 2022