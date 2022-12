Καλίν: Το PKK είναι και στη Γαλλία

Τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά το φόνο τριών Κούρδων καταδίκασε την Κυριακή ο ειδικός σύμβουλος του τούρκου προέδρου, Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως για τις βιαιότητες αυτές ευθύνεται το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

«Είναι το PKK στη Γαλλία» ανέφερε ο Ιμπραήμ Καλίν, αναρτώντας στο Twitter φωτογραφίες αυτοκινήτων που έχουν ανατραπεί και καεί.

This is PKK in France.

The same terrorist organization you support in Syria.

The same PKK that has killed thousands of Turks, Kurds & security forces over the last 40 years.

Now they are burning the streets of Paris.

Will you still remain silent?pic.twitter.com/5Tv72bPnnn

— İbrahim Kalın (@ikalin1) December 25, 2022