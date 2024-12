Αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα: Νέα μελέτη για τον ρόλο των μικροθρεπτικών συστατικών στην υγεία των ασθενών

Νέα κλινική μελέτη από την ομάδα της Metabolomic Medicine®, στο υψηλού κύρους βρετανικό ιατρικό περιοδικό BMJ Nutrition, Prevention & Health, έδειξε ότι ο εντοπισμός και η διόρθωση ελλείψεων και μεταβολικών διαταραχών, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα όπως τα αυτοάνοσα, ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά.

Τα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, μια καινοτόμος επιστήμη αναδεικνύεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων.

Πρόκειται για τη μεταβολομική, μια επιστήμη που αναλύει την επίδραση του τρόπου ζωής, των ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, καθώς και των μεταβολικών διαταραχών, στην υγεία των ασθενών με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα που παρακολουθήθηκαν στην κλινική μας και αξιολόγησε την προσθήκη των μεταβολομικών αναλύσεων στις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών.

Οι μεταβολομικές αναλύσεις είναι μια ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης, που παρέχει ακριβή εικόνα για την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις ανιχνεύουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την υγεία ενός ασθενή και δεν εντοπίζονται με τις κοινές μεθόδους μέτρησης.

Η μελέτη έδειξε ότι η χρήση μεταβολομικών αναλύσεων επιτρέπει την ανίχνευση ελλείψεων και μεταβολικών διαταραχών που συχνά παραμένουν αδιάγνωστες για χρόνια και επιβαρύνουν την υγεία των ασθενών.

Εντοπίστηκαν οι ελλείψεις και οι μεταβολικές ανισορροπίες για κάθε ασθενή. Η ιατρική ομάδα αξιοποίησε αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη ιατρικών παρεμβάσεων που περιλάμβαναν διόρθωση ελλείψεων μικροθρεπτικών συστατικών, αντιμετώπιση μεταβολικών διαταραχών, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, παρεμβάσεις στη διατροφή. Οι παρεμβάσεις βελτίωσαν τη συνολική ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ασθενών.

Κύρια Ευρήματα της Μελέτης:

Το 95,7% των ασθενών ανέφερε βελτίωση στην ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ενέργεια, ο ύπνος και η γαστρεντερική λειτουργία.

Η κόπωση, ένα από τα πιο κοινά και εξουθενωτικά συμπτώματα, μειώθηκε δραματικά, με τα ικανοποιητικά επίπεδα ενέργειας να αυξάνονται από 31,2% σε 89,58%.

Η γαστρεντερική λειτουργία παρουσίασε βελτίωση, με τους ασθενείς που ανέφεραν καλά αποτελέσματα να αυξάνονται από 27,79% σε 87,64%.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στο αίσθημα πόνου, με τα θετικά αποτελέσματα να αυξάνονται από 40% σε 79,92%.

Παράλληλα, οι ιατρικές παρεμβάσεις βασισμένες σε μεταβολομικές αναλύσεις αποδείχθηκαν οικονομικά αποδοτικές, προσφέροντας σαφές όφελος σε σχέση με το κόστος.

Η Σημασία της Μελέτης

Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της μεταβολομικής στην κλινική πράξη και έθεσε τις βάσεις για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητάς της. Με δεδομένο ότι τα χρόνια νοσήματα αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς αλλά και για τα συστήματα υγείας, η μελέτη καταλήγει πώς η μεταβολομική μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνοντας παράληλα το οικονομικό βάρος μακροπρόθεσμα.

Καινοτομία στη Θεραπευτική Προσέγγιση

Η παρούσα μελέτη εισάγει καινοτόμα δεδομένα στον τομέα της ιατρικής, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταβολομική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων. Με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων επιστημόνων (γιατροί, διατροφολόγοι, βιολόγοι), ανοίγει νέους δρόμους στη διαχείριση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η Μελέτη



Metabolomics-based treatment for chronic diseases: results from a multidisciplinary clinical study

Tsoukalas, Dimitris, Sarandi, Evangelia, Fragoulakis, Vassilleios et al. Metabolomics-based Treatment for Chronic Diseases: Results from a Multidisciplinary Clinical Study. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 2025

Dimitris Tsoukalas, Evangelia SarandiVassilleios Fragoulakis, Symeon Xenidis, Maria Mhliopoulou, Maria Charta, Efstathia Paramera, Evangelos Papakonstantinou, Aristidis Tsatsakis

