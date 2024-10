Η συνεργασία Βιοϊατρικής & LANGaware αλλάζει τα δεδομένα στην ανίχνευση της άνοιας

Σε συνεργασία με την νεοφυή εταιρεία τεχνολογίας και υπηρεσιών υγείας LANGaware προχώρησε η Βιοϊατρική, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της προδιάθεσης των επισκεπτών της για την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο διαδεδομένη μορφή άνοιας και της ήπιας γνωστικής έκπτωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες της Βιοϊατρικής μπορούν πλέον να αξιοποιούν την πρωτοποριακή πλατφόρμα της LANGaware, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), για τον έγκαιρο έλεγχο νευροεκφυλιστικών συμπτωμάτων.

Το online τεστ άνοιας της LANGaware βασίζεται σε ένα νευρωνικό δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης που εξετάζει ψηφιακούς βιοδείκτες προερχόμενους από τη φωνή και την ομιλία και εντοπίζει την προδιάθεση για άνοια ακόμα και σε πολύ πρώιμα στάδια. Το τεστ άνοιας της LANGaware βασίζεται σε πολυετή έρευνα που εκπονήθηκε στο μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιπλέον, έχει εγκριθεί κλινικά και επιστημονικά από τον οργανισμό Alzheimer Hellas, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου. Έχει επίσης αξιολογηθεί από διεθνείς ερευνητικές πρωτοβουλίες και κλινικές δοκιμές, όπως το New Ideas Study του Alzheimer’s Association US, το Prevent AD του McGill University, όπως και από τις κλινικές δοκιμές του Medical University of South Carolina και του Instituto Peruano de Neurociencias.

Η καινοτόμος εφαρμογή της LANGaware παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε λιγότερο από 5 λεπτά, καθώς απαιτεί μόνο μια σύντομη ηχογράφηση της ομιλίας του εξεταζόμενου, ενώ αυτός περιγράφει λχ. μια εικόνα ή μια καθημερινή δραστηριότητα. Το δε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο βασίζεται έχει την ικανότητα να ανιχνεύει τη νόσο Αλτσχάιμερ και την ήπια γνωστική έκπτωση με βαθμό ευαισθησίας 90% και βαθμό ειδικότητας 85%.