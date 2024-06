Καύσωνας: Τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες ακραίας ζέστης; – Τα σημάδια της θερμοπληξίας

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στα βρετανικά ΜΜΕ με αφορμή τον θάνατο του Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη.

Οι Times φαίνεται να αποδίδουν σε θερμοπληξία τον θάνατο του 67χρονου παρουσιαστή του BBC και με αφορμή αυτό διερευνούν από ιατρική σκοπιά τα σημάδια που λαμβάνει το ανθρώπινο σώμα σε παρόμοιες συνθήκες.

Σε συνθήκες ζέστης, σημειώνει η ο ιστότοπος, το ανθρώπινο σώμα πρέπει να πασχίσει για να διατηρήσει την κανονική θερμοκρασία του στους 37 C ώστε να αποτρέψει την εμφάνιση θερμοπληξίας και τη διακοπή λειτουργίας των οργάνων. Η άσκηση κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη καθώς οι ενεργοί μύες δημιουργούν περισσότερη θερμότητα στο σώμα την οποία αυτό πρέπει να αποβάλει.

Ο κύριος μηχανισμός ψύξης του σώματος είναι η εφίδρωση, η οποία το δροσίζει καθώς ο ιδρώτας εξατμίζεται από το δέρμα. Κατά τη διαδικασία αυτή το σώμα μας στέλνει επίσης περισσότερο αίμα στο δέρμα και τα άκρα του για να επιτρέψει τη διαφυγή της θερμότητας.

Αλλά αυτό επιβαρύνει επιπλέον την καρδιά καθώς πρέπει να δουλεύει πιο έντονα, οδηγώντας σε αύξηση του καρδιακού ρυθμού που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή.

Η υπερβολική ζέστη οδηγεί επίσης σε αφυδάτωση εάν κάποιος δεν καταναλώνει αρκετό νερό για να αντικαταστήσει τα υγρά που χάνονται λόγω της εφίδρωσης – κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, ζάλη και αποπροσανατολισμό.

Εάν το σώμα δεν μπορεί πλέον να απαλλαγεί από την πλεονάζουσα θερμότητα μέσω της εφίδρωσης, η εσωτερική του θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται.

Τα πρώτα σημάδια θερμικής εξάντλησης, που είναι ο πρόδρομος της θερμοπληξίας, τείνουν να εμφανίζονται καθώς η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει πάνω από τους 38 C. Αυτό οδηγεί σε συμπτώματα όπως γρήγορο σφυγμό, ταχύτερη αναπνοή, ναυτία, κράμπες και υπερβολική εφίδρωση.

Χωρίς παρέμβαση για να αποκατασταθεί η ψύξη του σώματος, όπως η χορήγηση νερού και η μεταφορά στη σκιά, η θερμική εξάντληση μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε θερμοπληξία. Η θερμοπληξία είναι η κατάσταση στην οποία η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει πάνω από τους 40 C.

