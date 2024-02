Το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο του καρκίνου για το 2024

Με έναυσμα την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό κατά του Καρκίνου (ECO) για την προώθηση του ρόλου της Ελλάδας στη μάχη κατά της νόσου.

Στην Ελλάδα, το 27% των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 18%. Το 80,2% των γυναικών στην Ελλάδα (ηλικίας 20-69 ετών) έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση τραχήλου της μήτρας τα τελευταία 3 χρόνια. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 70,8%. Ωστόσο, μόνο το 13,2% των ατόμων ηλικίας 50-74 έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 40,5%.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να βελτιωθεί η φροντίδα του καρκίνου – τόσο στην Ελλάδα, όσο και παντού στην Ευρώπη. Ενώ οι πολιτικές υγείας της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του καρκίνου ζητούν περισσότερα για να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Για να επιταχύνουν την πρόοδο, η ΕΛΛΟΚ και η ECO συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του Μανιφέστο ‘Time to Accelerate: Together Against Cancer’. Η ΕΛΛΟΚ και η ECO ζητούν από όλους τους υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024, να υπογράψουν τις προτάσεις του Μανιφέστου.

Τέθηκαν θεμέλια, δημιουργήθηκαν κοινότητες συνεργασίας, αλλά το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί…

Η «Ώρα για Επιτάχυνση – Μαζί Εναντίον του Καρκίνου» είναι ένα μανιφέστο συστάσεων για το μέλλον της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καρκίνο στο πλαίσιο της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2024-2029.

Το μανιφέστο παρουσιάστηκε στις 15 Νοεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για τον Καρκίνο. Το Μανιφέστο αποτελεί αποτέλεσμα εισηγήσεων και διαβουλεύσεων με πολλούς οργανισμούς και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και συγκεκριμένα στο κομμάτι της πολιτικής για τον καρκίνο, καθώς και ειδικών διαβουλεύσεων με τα θεματικά δίκτυα εστίασης (Focused Topic Networks) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καρκίνου.

Οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες και τις προοπτικές που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου πενταετούς περιόδου στην πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο, με σημαντική προσοχή και επενδύσεις που παρέχονται τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου όσο και μέσω της Eρευνητικής Aποστολής της ΕΕ για τον καρκίνο.

Βασικές συστάσεις

– Κατώτατο όριο ηλικίας για τις πωλήσεις καπνού τα 21 έτη («καπνός 21») για την επίτευξη μιας γενιάς χωρίς καπνό.

– Παρακολούθηση της πρόσληψης του εμβολίου HPV μέσω του ECDC, όπως έχει εφαρμοστεί για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

– Προώθηση των συστάσεων της ΕΕ για τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο σε εθνικό επίπεδο, χρηματοδότηση για την εφαρμογή των συστάσεων και τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα επίπεδα εφαρμογής τους.

– Επέκταση και αύξηση της στήριξης για την αδελφοποίηση κέντρων καρκίνου στο πλαίσιο της επίτευξης ενός δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Καρκίνου στην Ευρωπαική Ενωση.

– Διασφάλιση ενός κατάλληλου για τον επιδιωκόμενο σκοπό Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS) με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενσωματωμένα στη διακυβέρνηση και έχοντας λαβει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων υπερβολικής ρύθμισης της συγκατάθεσης δεδομένων (δευτερεύοντες σκοποί).

– Προτείνεται όλα τα μητρώα καρκίνου στην Ευρώπη να βελτίωσουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εθνικότητα των ασθενών.

– Προτείνεται να υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα σε όλες τις χώρες για τους επιζώντες του καρκίνου να μην χρειάζεται να δηλώνουν τον καρκίνο τους σε παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («Δικαίωμα στη λήθη»).

Πλήρης υλοποίηση υποσχέσεων και δυνατοτήτων

Η πρωτοβουλία «Ώρα για επιτάχυνση» επικροτεί και συγχαίρει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δέσμευση που αντιπροσωπεύουν και οι δύο πρωτοβουλίες, καθώς και για την ελπίδα που προσφέρουν στη δημιουργία μιας νέας εποχής διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της περίθαλψης του καρκίνου. Αλλά αυτή η υπόσχεση για το μέλλον δεν πρέπει να μειωθεί ή να σβήσει από οποιαδήποτε βιασύνη προς νέες ατζέντες και εναλλακτικά ενημερωτικά δελτία υπό μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Μανιφέστο υποστηρίζεται από οργανισμούς και εξέχοντες φορείς υπεύθυνους για τη δημιουργία πολιτικών. Οι σπόροι που φυτεύτηκαν μόλις πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και την Ερευνητική Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο πρέπει να προστατευτούν ώστε να αναπτυχθούν πλήρως. Οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να ανανεωθούν. «Πρέπει να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στα κενά, τις νέες ανάγκες και τις πανταχού παρούσες προόδους στην επιστήμη, την πρακτική και την τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή κοινότητα του καρκίνου» επισημαίνει η ΕΛΛΟΚ.