ΠΟΥ: Αύξηση 77% στα νέα κρούσματα καρκίνου έως το 2050

Τα νέα κρούσματα καρκίνου το 2050 θα ανέλθουν στα 35 εκατομμύρια, αριθμός υψηλότερος κατά 77% σε σύγκριση με το 2022, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε φτωχότερες χώρες, τα κρούσματα θα αυξηθούν κατά 142% και τα ποσοστά θνησιμότητας θα διπλασιαστούν.

Βάσει των στοιχείων της IARC, το 2022 υπήρξαν κατ’ εκτίμηση 20 εκατομμύρια κρούσματα καρκίνου στον κόσμο και 9,7 εκατομμύρια θάνατοι.

Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους αναπτύσσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με την IARC, ενώ ένας στους εννέα άνδρες και μία στις 12 γυναίκες πεθαίνουν από τη νόσο.

#UPDATE The number of new cancer cases in 2050 will rise to 35 million — 77 percent higher than the figure in 2022, the World Health Organization's cancer agency warned Thursday. pic.twitter.com/HH3XgQIwDk

