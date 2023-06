Κομισιόν: Ενώνει δυνάμεις με τον ΠΟΥ για την ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής υγείας

Την έναρξη της συνεργασίας τους για την ψηφιακή υγεία ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Τον Ιούνιο του 2023, ο ΠΟΥ θα υιοθετήσει το σύστημα ψηφιακής πιστοποίησης Covid-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα που θα διευκολύνει την παγκόσμια κινητικότητα και θα προστατεύει τους πολίτες σε όλο τον κόσμο από τρέχουσες και μελλοντικές απειλές για την υγεία. Αυτό είναι το πρώτο δομικό στοιχείο του Παγκόσμιου Δικτύου Πιστοποίησης Ψηφιακής Υγείας (GDHCN) του ΠΟΥ, που θα αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών προϊόντων για την παροχή καλύτερης υγείας για όλους.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid της Ε.Ε. ήταν ένα ουσιαστικό εργαλείο για ασφαλή ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Είναι εμβληματικό μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που μπορεί να προσφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες. Με αυτή τη συνεργασία-ορόσημο με τον ΠΟΥ, κλιμακώνουμε την καινοτομία της Ε.Ε. στην ψηφιακή υγεία για να προσφέρουμε ασφαλή κινητικότητα για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερος εταίρος από τον ΠΟΥ για να προωθήσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην Ε.Ε. και να αναπτύξουμε περαιτέρω παγκόσμιες λύσεις ψηφιακής υγείας».

