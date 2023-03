UNI-PHARMA και InterMed τιμούν τις εργαζόμενές τους

Με την ευκαιρία την Ημέρα της Γυναίκας ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, παρέχει δωρεάν σε όλες τις εργαζόμενές του τη δυνατότητα για διενέργεια εργαστηριακών-διαγνωστικών γυναικολογικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από σήμερα 8/03/2023 και μέχρι 8/04/2023 σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο της Βιοϊατρικής σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, κατόπιν ραντεβού, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και την επωνυμία της Εταιρίας.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

• Test PAP (κυτταρολογική εξέταση κολπικού),

• Υπέρηχο μαστών,

• Υπέρηχο ΗΠΑΤ-ΧΟΛ-ΠΑΓΚΡ-ΣΠΛ-ΝΕΦ-ΟΥΡ.Κ-Μ.ΩΟΘ,

Οι γυναίκες άνω των 40 ετών, μπορούν να προγραμματίσουν επιπλέον και ψηφιακή μαστογραφία.

Η Γυναίκα αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς για τον ΟΦΕΤ, καθώς από το σύνολο του Ομίλου το 39% είναι γυναίκες (240/629). Από τις ανωτέρω γυναίκες το 36% είναι Ανώτατης Εκπαίδευσης (86/240). Επίσης, από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το 70% είναι γυναίκες (28/40).

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τα φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία, με μία σειρά ενεργειών που στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες, την επιστήμη, την έρευνα, τη νέα γενιά και το περιβάλλον. Οι βιομηχανίες του, με τα σκευάσματά τους, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας και της ελληνικής παραγωγής στις 70 και πλέον αγορές του εξωτερικού, στις οποίες εξάγει με το brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Ο ΟΦΕΤ- επικεφαλής του οποίου βρίσκεται η CEO Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, ΓΓ του ΔΣ του ΣΕΒ και πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas- αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων.

Οι βιομηχανίες του Ομίλου UNI-PHARMA & InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.