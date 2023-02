Το 3% των ανθρώπων έχει αφαντασία: Κάντε αυτό το τεστ να δείτε εάν είστε ένας εξ αυτών

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να οπτικοποιήσουν στο μυαλό τους το πρόσωπο ενός φίλου ή το καλύτερο γεύμα που είχαν ποτέ, αλλά υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν το μυαλό τους να αδειάζει όταν προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως αφαντασία.

Με απλά λόγια, η αφαντασία είναι η αδυναμία οπτικοποίησης διανοητικών εικόνων, δηλαδή «η αδυναμία να έχουμε μια οπτική εμπειρία όταν σκεφτόμαστε πράγματα» λέει στο CNBC ο Δρ Adam Zeman, επίτιμος καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Exeter με εκτενή έρευνα για την αφαντασία.

Και τα άτομα με αφαντασία συνήθως δεν είναι σε θέση να φανταστούν πώς μοιάζει ένας χαρακτήρας ή η πόλη στην οποία ζει, όταν διαβάζουν ένα μυθιστόρημα. Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να θυμηθούν το πρόσωπο κάποιου αγαπημένου τους προσώπου που πέθανε, προσθέτει.

Οι άνθρωποι που βιώνουν αφαντασία υπολογίζεται ότι αποτελούν το 3% έως 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και ο Zeman έχει συναντήσει και έχει μιλήσει με πάνω από 10.000 εξ αυτών.

Το 1973, ένας ψυχολόγος ονόματι Ντέιβιντ Μαρκς ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο, που καλούσε τους ανθρώπους να οραματιστούν διαφορετικά σενάρια και να βαθμολογήσουν την ικανότητά τους να οπτικοποιούν τις σκέψεις το μυαλό τους σε μια κλίμακα από το ένα έως το πέντε.

Το CNBC παρουσιάζει μερικά σενάρια από τη δοκιμή του Μαρκς που μπορείτε να σκεφτείτε και στη συνέχεια να αξιολογήσετε πόσο ζωντανά εμφανίζονται οι εικόνες στο μυαλό σας:

Προσπαθήστε να οραματιστείτε τον ήλιο να ανατέλλει

Βαθμολογήστε τις παραπάνω απεικονίσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα του ερωτηματολογίου:

Εάν δεν μπορούσατε να δείτε καμία από τις εικόνες στο μυαλό σας, τότε πιθανότατα έχετε αφαντασία. Και τις περισσότερες φορές, η αφαντασία είναι κάτι με το οποίο γεννιούνται οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Zeman.

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι, σε κάποιο βαθμό, γενετικό γιατί σίγουρα φαίνεται να “τρέχει” σε οικογένειες», αναφέρει. «Αν έχετε αφαντασία, οι στενοί συγγενείς σας έχουν περίπου 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν αφαντασία από ό,τι θα περιμέναμε τυχαία» προσθέτει.

