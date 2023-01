Ο εκατομμυριούχος που επιχειρεί να γίνει ξανά…18χρονος

Ο 35χρονος τενίστας Νόβακ Τζόκοβοτς, περνάει συχνά την ώρα του σε υπερβαρικά δωμάτια για να εμπλουτίσει το αίμα του με καθαρό οξυγόνο υπό υψηλή πίεση. Αυτό όταν δεν «συνομιλεί» με ποτήρια γεμάτα νερό ελπίζοντας να το καθαρίσει με την θετική του σκέψη πριν το πιει.

Ο 38άρης Τζειμς Λεμπρόν λέγεται ότι ξοδεύει 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο στο σώμα του για να κρατήσει τον χρόνο μακριά.

Και οι δύο αποτελούνι «θαύματα» φυσικής κατάστασης. Αλλά παραμένουν ερασιτέχνες σε σύγκριση με τον 45χρονο Μπράιαν Τζόνσον, έναν πάμπλουτο επιχειρηματία λογισμικού που έχει την εμμονή να επιστρέψει… στα 18, αντιστρέφοντας την διαδικασία γήρανσης του οργανισμού του.

Για να το πετύχει έχει επιστρατεύσει για να παρακολουθούν κάθε σωματική του λειτουργία, περισσότερους από 30 γιατρούς και ειδικούς σε θέματα υγείας-με επικεφαλής τον 29χρονο γεννετιστή Όλιβερ Ζόλμαν.

Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα απαιτήθηκε μια επένδυση αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της δημιουργίας μιας πλήρως εξοπλισμένης ιατρικά σουίτας στο σπίτι του Τζόνσον στο Βένις της Καλιφόρνια.

Φέτος, έχει προγραμματίσει να ξοδέψει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια για το σώμα του. Θέλει να έχει τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες, το συκώτι, τα νεφρά, τους τένοντες, τα δόντια, το δέρμα, τα μαλλιά, την ουροδόχο κύστη, το πέος και το ορθό ενός 18χρονουΙ

O Τζόνσον γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για παραφροσύνη και ότι οι μέθοδοί του προκαλούν έντονες αντιδράσεις , αλλά δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. “Είναι αναμενόμενη και είναι μια χαρά”, λέει για την κριτική που έχει δεχτεί.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει αυστηρές οδηγίες για τη διατροφή του (1.977 vegan θερμίδες την ημέρα), την άσκηση (μία ώρα την ημέρα, υψηλής έντασης τρεις φορές την εβδομάδα) και τον ύπνο (την ίδια ώρα κάθε βράδυ, και με γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως). Το σωματικό του λίπος κυμαίνεται μεταξύ 5% και 6%, Παράλληλα παρακολουθούνται συνεχώς τα ζωτικά του σημεία. Κάθε μήνα, υπομένει επίσης δεκάδες ιατρικές διαδικασίες, ορισμένες από τις οποίες είναι αρκετά ακραίες και επώδυνες, και στη συνέχεια μετρά τα αποτελέσματά τους με πρόσθετες εξετάσεις αίματος, μαγνητικές τομογραφίες, υπερήχους και κολονοσκοπήσεις.

Αλλά όπως φαίνεται, όλη αυτή η δουλειά, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς: Το σώμα του Τζόνσον γίνεται.. νεότερο.

Υπάρχουν κάποια προφανή σημάδια ότι ο Τζόνσον είναι τουλάχιστον πιο υγιής από τους περισσότερους 45χρονους. Αλλά αυτό που ενθουσιάζει τους γιατρούς είναι όλα όσα έχουν αλλάξει στο σώμα του.

Όπως λένε , οι εξετάσεις του δείχνουν ότι έχει μειώσει τη συνολική βιολογική του ηλικία κατά τουλάχιστον πέντε χρόνια. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότ ιο Τζόνσον έχει την καρδιά ενός 37χρονου, το δέρμα ενός 28χρονου και τους πνεύμονες ενός 18χρονου. “Όλοι οι δείκτες που παρακολουθούμε έχουν βελτιωθεί αξιοσημείωτα”, λέει ο ένας από τους γιατρούς του team.

2 yrs of Blueprint:

.5.1 yrs epigenetic age reversal (world record)

.slowed my pace of aging by 24%

.perfect muscle & fat (MRI)

.50+ perfect biomarkers

.100+ markers < chronological age

.fitness tests = 18yr old

.Body runs 3F° cooler

Available to all: https://t.co/Ye5mQPH9NH

