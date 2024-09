Ισλανδία: Εμφανίστηκε σπάνια πολική αρκούδα, αλλά η αστυνομία της πυροβόλησε

Η αρκούδα θανατώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα βορειοδυτικά της Ισλανδίας, αφού η αστυνομία συμβουλεύτηκε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία αρνήθηκε τη μετεγκατάσταση του ζώου, δήλωσε στο Associated Press ο αρχηγός της αστυνομίας του Westfjords, Helgi Jensson.

«Δεν είναι κάτι που μας αρέσει να κάνουμε», δήλωσε ο Jensson. «Σε αυτή την περίπτωση, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα, η αρκούδα ήταν πολύ κοντά σε ένα εξοχικό σπίτι. Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα εκεί μέσα».

Η ιδιοκτήτρια, η οποία ήταν μόνη της, φοβήθηκε και κλειδώθηκε στον επάνω όροφο καθώς η αρκούδα έψαχνε τα σκουπίδια της, είπε ο Jensson. Επικοινώνησε με την κόρη της στο Ρέικιαβικ, την πρωτεύουσα της χώρας, μέσω δορυφορικής σύνδεσης και κάλεσε σε βοήθεια. «Έμεινε εκεί», είπε ο Jensson, προσθέτοντας ότι και άλλοι παραθεριστές κάτοικοι της περιοχής είχαν πάει στα σπίτια τους. «Γνώριζε τον κίνδυνο».

