ΗΠΑ: Δραπέτης γάϊδαρος βρέθηκε πέντε χρόνια μετά να ζει με κοπάδι άγριων ελαφιών

Ένας οικόσιτος γάιδαρος που δραπέτευσε από τους ιδιοκτήτες του πριν από πέντε χρόνια στην Καλιφόρνια βρέθηκε «να ζει και να βασιλεύει» παρέα με ένα κοπάδι ταράνδων.

Η Τέρυ και ο Ντέιβ Ντριούρυ, από το Ωμπερν της Καλιφόρνιας είναι πεπεισμένοι ότι το ζώο που συνελήφθη από την κάμερα ενός πεζοπόρου νωρίτερα τον Ιούνιο, είναι ο δικός τους «Ντίζελ».

Το ζευγάρι δηλώνει ανακουφισμένο που ο γαϊδαράκος είναι ασφαλής και αποφάσισε να τον αφήσει να περιπλανάται ελεύθερος με τη νέα του οικογένεια.

Η εξαφάνιση του Ντίζελ συνέβη το 2019. Κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας με τους δεσπότες του στη λίμνη Clear Lake της Καλιφόρνια, τρόμαξε και εξαφανίστηκε.

Εβδομάδες εθελοντικών ερευνών αποδείχθηκαν άκαρπες.

«Κάποια στιγμή τα παρατήσαμε», δήλωσε η κ. Ντριούρι στο CBS. «Δεν υπήρχε απλώς κανένα σημάδι του».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, όμως, ένας άλλος πεζοπόρος ο Μάξ Φένελ τον εντόπισε μέσα σε ενα κοπάδι άγριων ελαφιών.

Περιέγραψε τον γάιδαρο ως «ευτυχισμένο και υγιή» και δημοσίευσε το βιντεάκι του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“A pet donkey disappeared in California five years ago. He’s been spotted living with a herd of wild elk” @scottieandrew @cnn @maxfennell https://t.co/ANPATpCGYL pic.twitter.com/fDoIqmrnVC

«Ήταν καταπληκτικό. Eίπαμε, θεέ μου τελικά βρήκαμε. Ξέρουμε ότι είναι καλά. Kαι είναι στα καλύτερά του. Είναι ευτυχισμένος. Είναι υγιής και όλο αυτό είναι απλώς μια ανακούφιση», δηλώνει η κυρία Ντριούρι.

Το κοπάδι των ταράνδων βρίσκεται λίγα μίλια μακριά από το σημείο όπου χάθηκε αρχικά ο Ντίζελ και σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν ωστόσο άγρια ​​γαϊδούρια.

As deer season is around the corner my viral video made it to @CNN https://t.co/xJod4PW1Eb pic.twitter.com/yuq8Sb9Rer

