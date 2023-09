Ε.Ε.: «Πραγματικός κίνδυνος» η επιστροφή των λύκων

Η επιστροφή των λύκων σε περιοχές της Ευρώπης απειλεί τα ζώα και ενδεχομένως τους ανθρώπους, προειδοποίησε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από τη δεκαετία του 1950, ευρωπαϊκές χώρες χορήγησαν καθεστώς προστασίας στους λύκους, οι πληθυσμοί των οποίων οδηγούνταν σε εξαφάνιση. Ωστόσο, πλέον καταγράφεται αύξηση του αριθμού τους σε πολλές περιοχές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «οι αγέλες λύκων σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές έχουν καταστεί πραγματικός κίνδυνος για τα ζώα και ενδεχομένως και για τους ανθρώπους. Προτρέπω τις τοπικές και εθνικές αρχές να αναλάβουν δράση όπου χρειάζεται. Πράγματι, η ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. τους επιτρέπει ήδη να το κάνουν».

#BREAKING Return of wolves to parts of Europe has become 'real danger' to livestock and perhaps people: EU chief pic.twitter.com/lWWcZoUt0z

— AFP News Agency (@AFP) September 4, 2023