Πορτογαλία: Ρεκόρ εκπομπών επιβλαβών ρύπων λόγω των πυρκαγιών – Προς τη Γαλλία και στην Ισπανία ο καπνός

Με αρκετές πυρκαγιές να καίνε από τις 14 Σεπτεμβρίου, η Πορτογαλία κατέγραψε τις υψηλότερες συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές για τον μήνα Σεπτέμβριο στα 22 χρόνια δεδομένων της CAMS. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και τους επιβλαβείς ρύπους αιωρούμενων σωματιδίων, όπως τα PM10 και PM2,5.

Η έκθεση στη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM) μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα.

Τα PM2.5 αποτελούνται από σωματίδια διαμέτρου 2,5 μικρομέτρων ή μικρότερης, γεγονός που καθιστά τις πιθανές επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία πιο σημαντικές, καθώς μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα και δυνητικά να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Ο πρωθυπουργός Luís Montenegro κήρυξε την περασμένη Τρίτη «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Την Τετάρτη, σχεδόν 4.000 πυροσβέστες έδιναν μάχη με 42 ενεργές πυρκαγιές με περισσότερα από 1.000 οχήματα και περίπου 30 αεροσκάφη.

Η Πολιτική Προστασία κατέγραψε πέντε θανάτους, εξαιρουμένων δύο πολιτών που πέθαναν από αιφνίδια ασθένεια που συνδέεται με τις πυρκαγιές. Τρεις από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστες που αντιμετώπιζαν τις πυρκαγιές. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 12 από αυτούς σοβαρά.

Η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου εθνική ημέρα πένθους για να τιμήσει τα θύματα. Την ίδια μέρα, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα μέτωπα της πυρκαγιάς ήταν υπό έλεγχο, ενώ η βελτίωση των καιρικών συνθηκών συνέβαλε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των υπόλοιπων πυρκαγιών. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σχεδόν όλες οι πυρκαγιές είχαν σβήσει.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της ισχύος των πυρκαγιών. Το εκτιμώμενο σύνολο των εκπομπών αυτών μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου ήταν 1,9 μεγατόνοι άνθρακα. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ του ενός μεγατόνου περίπου που είχε σημειωθεί το 2003.

Remarkable #wildfires have developed in northern Portugal in recent days. The smoke plume has significantly degraded #AirQuality locally & is forecast to travel towards France.#CopernicusAtmosphere continues to monitor the situation https://t.co/uwsqFTJeVg pic.twitter.com/MGikaMqNFY

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 19, 2024