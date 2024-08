«Κουβέρτα από νεκρά ψάρια καλύπτει τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας»: Οι σοκαριστικές εικόνες από τον Βόλο κάνουν τον γύρο του κόσμου (βίντεο, φωτογραφίες)

Μία «τεράστια ασημί κουβέρτα από πτώματα» καλύπτει το λιμάνι του Βόλου μεταδίδουν το Reuters, AFP, BBC, εξηγώντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια έκαναν την εμφάνισή τους με την εικόνα να σοκάρει και τη δυσοσμία να είναι ανυπόφορη.

Όπως εξηγεί το βρετανικό δίκτυο οι καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας της Ελλάδας πέρυσι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel πιστεύεται ότι εκτόπισαν τα ψάρια από τις λίμνες και τα ποτάμια, ωθώντας τα στη θάλασσα, όπου τελικά πέθαναν.

Οι τοπικές αρχές περισυνέλεξαν περισσότερους από 40 τόνους νεκρών ψαριών μόνο το προηγούμενο 24ωρο. Ο δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, πήγε χθες στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση κατά του εργολάβου που έθαβε τα νεκρά ψάρια εντός του Ξηριά στο ύψος της γέφυρας Διμηνίου.

Greek port grapples with flood of dead fish. On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxj pic.twitter.com/xTqAusZY48 — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024

Νωρίτερα είχε εξαπολύσει επίθεση σε Εισαγγελία, υπουργεία, Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΟΛΒ για ολιγωρία απέναντι στην τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και είχε γνωστοποιήσει ότι αναλαμβάνει τα έξοδα για τις μαζικές αγωγές.

Σε κάθε περίπτωση οι εικόνες είναι απακαρδιωτικές και κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα από διεθνή πρακτορεία και social media.

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024