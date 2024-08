Αυστραλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας με 41,6 βαθμούς εν μέσω χειμώνα

Σύμφωνα με το τοπικό Γραφείο Μετεωρολογίας, το προηγούμενο ρεκόρ καταρρίφθηκε κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου, κάτι που πάντως μένει να επιβεβαιωθεί και επισήμως έπειτα από ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Μετεωρολογίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην Αυστραλία κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο χειμώνας στο νότιο ημισφαίριο διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

#UPDATE Australia registered a record-high winter temperature on Monday, with the mercury hitting 41.6 degrees Celsius (106.7 degrees Fahrenheit) in a part of the country’s rugged and remote northwest coast ➡️ https://t.co/KFb81uNiBh pic.twitter.com/uRkzXvveXF

— AFP News Agency (@AFP) August 26, 2024