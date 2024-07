Η 21η Ιουλίου ήταν η πιο θερμή ημέρα όλων των εποχών

Η περασμένη Κυριακή (21 Ιουλίου) ήταν η πιο θερμή μέρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στα χρονικά, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Υπηρεσίας της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα έφθασε την Κυριακή τους 17,09 βαθμούς Κελσίου – λίγο υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο (17,08 βαθμοί).

Καύσωνες έπληξαν μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα.

Η υπηρεσία Copernicus επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η ημερήσια μέση θερμοκρασία, που είχε σημειώσει ρεκόρ τον περασμένο χρόνο, φάνηκε να ξεπεράστηκε την Κυριακή, όπως προκύπτει από τα επιστημονικά αρχεία που διατηρούνται από το 1940.

Τον περασμένο χρόνο κατεγράφη ρεκόρ επί τέσσερις συναπτές ημέρες – από τις 3 ως τις 6 Ιουλίου.

Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 2024 πιθανόν να ξεπεράσει το 2023 ως η θερμότερη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία, καθώς η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο -το οποίο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο- ώθησαν ακόμη υψηλότερα τη θερμοκρασία.

