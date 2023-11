Κλίμα: Το πλουσιότερο 1% ευθύνεται για εκπομπές αερίων ίσες με το φτωχότερο 66%

Το πλουσιότερο 1% των ανθρώπων της Γης, εκπέμπει ποσότητα αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ίση με αυτή που εκπέμπει το φτωχότερο 66% του πληθυσμού του πλανήτη, σύμφωνα με έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam.

Η έκθεση, με τίτλο «Κλιματική Ισότητα: Ένας πλανήτης για το 99%», βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν από το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για το Περιβάλλον (Stockholm Environment Institute, SEI) όσον αφορά τις εκπομπές που συνδέονται με την κατανάλωση ανά εισοδηματική κατηγορία ως το 2019.

The new Oxfam report, Climate Equality, shows that in 2019, the super-rich 1% were responsible for the same carbon pollution as the poorest two thirds of humanity – 5 billion people.

Read the full report: https://t.co/Unqs5I3MtQ#MakeRichPollutersPay pic.twitter.com/rYQZKUtw2G

— Oxfam International (@Oxfam) November 20, 2023