Προειδοποιήσεις ειδικών: Ο χειμερινός καύσωνας στις Άνδεις δείχνει ότι τα χειρότερα έπονται

Προειδοποίηση πως τα χειρότερα πιθανώς έπονται απηύθυναν επιστήμονες με φόντο τις ανησυχητικά υψηλές για χειμώνα θερμοκρασίες στην οροσειρά των Άνδεων, όπου ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αν και είναι… χειμώνας, ο καύσωνας στις Άνδεις, στη Χιλή, λιώνει το χιόνι κάτω από το υψόμετρο των 3.000 μέτρων, κάτι που αναμένεται να έχει σύντομα επιπτώσεις στους κατοίκους των κοιλάδων, οι οποίοι κάθε άνοιξη και καλοκαίρι εξαρτώνται από τα νερά του λιωμένου χιονιού.

Η περασμένη Τρίτη ήταν πιθανότατα η θερμότερη ημέρα του χειμώνα τα τελευταία 72 χρόνια στη βόρεια Χιλή, σύμφωνα με τον κλιματολόγο στο πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν, Ραούλ Κορδέρο.

Όπως εξήγησε, η τιμή των 37 βαθμών Κελσίου που κατεγράφη στον μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή Βικούνια Λος Πιμιέντος, αποδίδεται σε έναν συνδυασμό της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, του φαινομένου Ελ Νίνιο και ανατολικών ρευμάτων που φέρνουν ζέστη και ξηρασία.

Δεκάδες μετεωρολογικοί σταθμοί, εγκατεστημένοι σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό ιστότοπο Extreme Temperatures Around The World και όπως αναφέρει ο Guardian.

South America is living one of the extreme events the world has ever seen

Unbelievable temperatures up to 38.9C in the Chilean Andine areas in mid winter ! Much more than what Southern Europe just had in mid summer at the same elevation: This event is rewriting all climatic books pic.twitter.com/QiiUKllWWP

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 1, 2023