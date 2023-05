Έρευνα: Περισσότερες από τις μισές λίμνες παγκοσμίως στερεύουν

Περισσότερες από τις μισές λίμνες σε όλο τον κόσμο έχουν συρρικνωθεί, σύμφωνα με νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για λύσεις στη διαχείριση των υδάτων.

Διεθνής ερευνητική ομάδα, η οποία δημοσίευσε τα ευρήματά της στο περιοδικό Science, διαπίστωσε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι κύριοι ένοχοι για αυτήν την εξέλιξη.

More than half of the world’s largest lakes have declined over the past three decades.

