Δασμοί: «Περισσότερες δεσμεύσεις» ζητούν οι Βρυξέλλες από την Ουάσινγκτον

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει αναστείλει ως τις 14 Ιουλίου, τα εμπορικά της αντίμετρα στους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε μια προσπάθεια να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου και συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ και τον Εκπρόσωπο Εμπορίου, Τζέιμσον Γκριρ, σε μια ακόμη προσπάθεια διαπραγμάτευσης.

Η ΕΕ εξακολουθεί να ελπίζει σε μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, «αξιοποιώντας το χρονικό περιθώριο των 90 ημερών για μια αμοιβαία λύση για τους αδικαιολόγητους δασμούς», έγραψε στο «Χ», ο Επίτροπος Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντηση με τους Αμερικανούς ομολόγους του.

In D.C., met with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer for negotiations, seizing the 90-day window for a mutual solution to unjustified tariffs. 1/2 pic.twitter.com/P0eMgZSudQ

