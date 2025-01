ΕΚΤ: Μείωσε κατά 25 μονάδες τα επιτόκια

Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

We are doing this because inflation is developing broadly as we expected and is on track to settle at around our 2% target.

Read today’s monetary policy decisions https://t.co/MFqHWvcuZT pic.twitter.com/5zTQVWK2V0

— European Central Bank (@ecb) January 30, 2025