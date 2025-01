Ευρωζώνη: Στάσιμο το ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο – «Βαρίδια» Γαλλία και Γερμανία

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,1% κατά την περίοδο αυτή, μετά από μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επέκταση 0,4% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Τα στοιχεία για το σύνολο του μπλοκ έρχονται μετά τα χειρότερα του αναμενόμενου στοιχεία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Νωρίτερα την Πέμπτη, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας μειώθηκε κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο, ενώ η οικονομία της Γαλλίας συρρικνώθηκε επίσης ελαφρά κατά την ίδια περίοδο.

