ΕΕ: Προς απαγόρευση η πώληση κονσολών PlayStation και Xbox στη Ρωσία

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι προϊόντα όπως το PlayStation της Sony και το Xbox της Microsoft θα συμπεριληφθούν σε ένα νέο γύρο κυρώσεων που θα έχει ως στόχο να συμπέσει με την τρίτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 22 Φεβρουαρίου.

The European Union may ban the import of PlayStation and Xbox consoles into Russia

The EU officials believe that the consoles are being used by the military to operate drones and are proposing to prohibit their import into Russia.

The restrictions could come into effect as… pic.twitter.com/vV6U3GmeqA

— NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2025