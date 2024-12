ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση επί τα χείρω των προοπτικών Γαλλίας και Γερμανίας

Το Παρίσι και το Βερολίνο αναμένεται να καταγράψουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9% και 0,7% αντίστοιχα το επόμενο έτος, μειωμένη κατά 0,3 μονάδες σε σχέση με τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσίευσε ο διεθνής οργανισμός τον Σεπτέμβριο.

Αυτό δεν θα εμποδίσει την παγκόσμια ανάπτυξη να φθάσει στο 3,3% το 2025, μια αύξηση 0,1 μονάδων λόγω της αύξησης της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, γράφει ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που παραμονεύουν. Εκτός από τον κίνδυνο εκτίναξης των τιμών της ενέργειας λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, «η αναζωπύρωση του προστατευτισμού, ιδίως από την πλευρά των μεγάλων οικονομιών, αποτελεί έναν άλλο σημαντικό καθοδικό κίνδυνο για τις προβλέψεις», γράφει ο ΟΟΣΑ δύο μήνες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περίπτωση της Γαλλίας, η οποία εδώ και εβδομάδες παλεύει με την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης , αλλά για την οποία ο ΟΟΣΑ δεν έχει κανένα σχόλιο, «οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα αναπτυχθούν το 2025 και το 2026 θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη και θα αντισταθμίσουν εν μέρει τη θετική επίδραση της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις επενδύσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις».

