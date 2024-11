Καφές: Σε υψηλό σχεδόν 50 ετών η τιμή του Arabica – Τι οδηγεί στο ράλι

Η τιμή στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη, σήμερα Τετάρτη 27/11/2024, ανήλθε στα 3,20 δολάρια ανά λίβρα, σύμφωνα με το AFP.

#UPDATE The price of Arabica coffee reached the highest level since 1977 in trading Wednesday on concerns of limited supplies caused by drought in Brazil this year. pic.twitter.com/IOAM1kH7hu

