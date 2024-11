Το Made in Germany στο κρεβάτι του Προκρούστη: Τεντώνουν μέτρα εξοικονόμησης, κόβουν μαζικά θέσεις εργασίας οι γερμανικές βιομηχανίες

Θα έλεγε κανείς ότι η γερμανική βιομηχανία έχει μπει στο κρεβάτι του Προκρούστη, με τις διοικήσεις να τεντώνουν όσο μπορούν τα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και να κόβουν ό,τι θεωρούν πως περισσεύει από παραγωγή και θέσεις εργασίας.

Όπως έχει εξηγήσει σε αναλύσεις του το Naftemporiki.gr το Βερολίνο που κουνούσε το δάχτυλο στις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου και πίεζε για μεταρρυθμίσεις, έμεινε απελπιστικά πίσω το ίδιο στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Και η κραταιά οικονομία του, που «οδηγούσε» κάποτε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής, έμεινε απελπιστικά εξαρτημένη από δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις: τη Ρωσία, που την τροφοδοτούσε με άφθονη, φθηνή ενέργεια και την Κίνα, που απορροφούσε με μεγάλη όρεξη τις εξαγωγές της. Όσο αυτά λειτουργούσαν, κανείς δεν αμφισβητούσε τη σοφία της επιλογής αυτής.

Όταν όμως η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση στάθηκε απέναντί της με σκληρές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα η Κίνα εισήλθε σε μία διαδικασία αλλαγής του οικονομικού της μοντέλου και κρίσης στην αγορά ακινήτων, που σήμαινε αισθητά βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι εξαρτήσεις έγιναν πόνος. Από την κινεζική πλευρά μάλιστα το πλήγμα είναι διπλό. Γιατί οι γερμανικοί κολοσσοί έχουν να αντιμετωπίσουν τον οξύτατο ανταγωνισμό των καλά επιδοτούμενων κινεζικών εταιρειών.

Μετά τα λουκέτα και την κατάργηση θέσεων εργασίας από εταιρείες όπως οι Volkswagen, Miele, Continental, ZF Friedrichshafen, Bosch, ήρθε και η σειρά της Thyssenkrupp. Ο γερμανικός κολοσσός σχεδιάζει «να περιορίσει την παραγωγική του ικανότητα από τους 11,5 εκατομμύρια τόνους σήμερα στους 8,7 έως 9 εκατομμύρια τόνους, προκειμένου «να προσαρμοστεί στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς», γράφει σήμερα η Τagesschau και αναμεταδίδει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.

Η μείωση της παραγωγής σημαίνει και μαχαίρι στις θέσεις εργασίας. Στο πλαίσια της «προσαρμογής» της παραγωγής και του «εξορθολογισμού της διοίκησης» θα καταργηθούν έως το 2030 περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιπλέον 6.000 θέσεις θα ανατεθούν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Οι συνολικά 11.000 απολύσεις αντιστοιχούν στο 40% του προσωπικού της βιομηχανίας. Η απόφαση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

