LVMH – Moët Hennessy: Ανακατάξεις κορυφής στο βασίλειο του Μπερνάρ Αρνό

Ο 32χρονος Αλεξάντρ Αρνό θα αναλάβει τον ρόλο στη Moët Hennessy τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ύστερα από προϋπηρεσία τριών ετών στο κοσμηματοπωλείο Tiffany της Νέας Υόρκης, το οποίο η LVMH αγόρασε προς 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στο τμήμα Wines & Spirits της LVMH. Η καρδιά μου, ωστόσο, θα παραμείνει για πάντα στη μπλε απόχρωση του Tiffany, αφού εκείνα τα χρόνια με έχουν διαμορφώσει στον άνθρωπο και τον ηγέτη που είμαι σήμερα», δήλωσε ο Αλεξάντρ Αρνό στο X.

Four years ago, I had the privilege to help reimagine Tiffany & Co., one of the world’s most iconic brands. Looking back, I am profoundly grateful to the remarkable Tiffany teams and friends of the brand who poured their passion and talent into this journey, helping us push… pic.twitter.com/Qsqkas4A2C

