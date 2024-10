ΔΝΤ: Το παγκόσμιο χρέος είναι χειρότερο από ό,τι φαίνεται

Σε ποσοστά δεν υπάρχει αύξηση, καθώς το δημόσιο χρέος είχε ήδη φθάσει το 93% το 2023, όμως έχει αυξηθεί σε αξία και κυρίως η τάση δεν φαίνεται να αντιστρέφεται, αναφέρει εκφράζοντας τη λύπη του το Ταμείο, το οποίο προβλέπει ότι η αναλογία θα φθάσει το 100% στο τέλος της δεκαετίας.

Σε σύγκριση, το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών ιδιωτικών επιχειρήσεων αντιπροσώπευε στα τέλη του 2023 το 146% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΝΤ, και την έκθεσή του Fiscal Monitor.

Global public debt is expected to surpass $100 trillion this year—a record high equivalent to 93 percent of GDP and might well surpass 100 percent of GDP by 2030.

Countries need to act now to get debt under control. Find out from latest Fiscal Monitor. https://t.co/T6a3ukC33K pic.twitter.com/poQ0drGMN1

