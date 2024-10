Νόμπελ Οικονομίας στην έρευνα για τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών

Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών που απονέμει το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, οι φετινοί βραβευθέντες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τις ανισότητες στον πλούτο μεταξύ των χωρών, αναδεικνύοντας τη σημασία των κοινωνικών θεσμών για την ευημερία ενός κράτους.

Οι κοινωνίες με φτωχό κράτος δικαίου και οι θεσμοί που εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό δεν δημιουργούν ανάπτυξη ή αλλαγές προς το καλύτερο. Η έρευνα των βραβευθέντων μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393

Όπως προκύπτει από την έρευνα των τριών οικονομολόγων, το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών είναι επίμονο.

Παρόλο που οι φτωχότερες χώρες αναπτύσσονται, δεν καλύπτουν τη διαφορά με τις πιο πλούσιες χώρες. Σύμφωνα με τους βραβευθέντες, το χάσμα αυτό εξηγείται από τις διαφορές στους θεσμούς μιας κοινωνίας.

The richest 20 per cent of the world’s countries are now around 30 times richer than the poorest 20 per cent. The income gap between the richest and poorest countries is also persistent; although the poorest countries have become richer, they are not catching up with the most… pic.twitter.com/FIh56HB9Lk

