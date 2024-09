ΕΚΤ: Μείωσε τα επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος

Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση επιτοκίων στην οποία προχωρά φέτος η ΕΚΤ, μετά το βήμα στο οποίο είχε προχωρήσει τον Ιούνιο.

Το επιτόκιο καταθέσεων μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,5%.

Επιπλέον, όπως έγραφε νωρίτερα το naftemporiki.gr, μειώθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης τα άλλα δύο επιτόκια:

Η κίνηση αυτή οφείλεται στην προγραμματισμένη τεχνική προσαρμογής του νέου «λειτουργικού πλαισίου» που ανακοίνωσε η ΕΚΤ τον Μάρτιο.

We cut our key interest rate by 0.25 percentage points.

We did this because inflation is gradually coming down and has been developing as we expected.

Read our monetary policy decisions https://t.co/Xk4mSWfMzH pic.twitter.com/IUNpRmPNNa

— European Central Bank (@ecb) September 12, 2024