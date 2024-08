«Όταν οι αγορές τρομοκρατούνται, η κρυπτογράφηση αποδεικνύει την ασημαντότητά της»

«Σε τι χρησιμεύουν, λοιπόν, τα κρυπτονομίσματα;». Την δική της ανάλυση για την αξία της κρυπτογράφησης κάνει η Megan McArdle αρθρογράφος της Washington Post και συγγραφέας του βιβλίου “The Up Side of Down: Why Failing Well Is the Key to Success”.

Σύμφωνα με την McArdle, «μαύρη Δευτέρα» της 5ης Αυγούστου, όταν οι αγορές κατέρρευσαν, το bitcoin, απέδειξε την ασημαντότητά του.

«Σχεδόν από τη στιγμή που ξεκίνησε το bitcoin στις αρχές του 2009, αναρωτιόμουν για ποιο λόγο είναι καλό» γράφει η McArdle.

Και συνεχίζει:

«Στην αρχή, υπήρχαν δύο βασικές θεωρίες: Η μία έλεγε ότι το πρώτο κρυπτονόμισμα ήταν άβατο για μία κυβέρνηση, και η άλλη – πιθανώς αυτή που υιοθέτησε ο δημιουργός του – ότι ήταν μια εναλλακτική λύση στη διαφθορά, την αστάθεια και την αυτοκρατορία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που τότε(σσ: το 2009) μόλις είχε ολοκληρώσει την κατάρρευση του.

«Έχουν κάνει το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι θα έκαναν»

Δυστυχώς, καμία από αυτές τις θεωρίες δεν έχει επαληθευτεί. Πράγματι, όπως στην κατάρρευση των διεθνών αγορών την 5η Αυγούστου, τα κρυπτονομίσματα συχνά έχουν κάνει το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι θα έκαναν.

Παρόλο που το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι χρήσιμα σε μέρη όπως η Βενεζουέλα, όπου η νομισματική πολιτική είναι τόσο άθλια ώστε οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το εθνικό νόμισμα είναι καλύτερο, δεν αποτελεί καλό υποκατάστατο των χρημάτων εκεί όπου λειτουργεί ένα καλά οργανωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η αρχιτεκτονική του είναι πολύ δυσκίνητη- οι συναλλαγές χρειάζονται ακόμη και ώρες, για να διεκπεραιωθούν μέσω της αλυσίδας μπλοκ. Μπορείτε να βελτιώσετε βέβαια αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα ανταλλακτήριο, αλλά σε αυτό το σημείο έχετε αρχίσει να αναδημιουργείτε το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ελπίζατε να αντικαταστήσετε, μόνο που δεν έχετε την προστασία από την κλοπή και την κατάχρηση που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια αιώνων.

«Μια ασταθής περιουσία »

Αντί για ένα νόμισμα ή ένα υποκατάστατο του τραπεζικού συστήματος, το bitcoin εξελίχθηκε σε μια ασταθή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η αξία της οποίας κυμάνθηκε, μόλις τον τελευταίο χρόνο, από περίπου 25.000 δολάρια έως περίπου 70.000 δολάρια.

Το οικοσύστημα κρυπτογράφησης που αναπτύχθηκε γύρω από το bitcoin και όλα τα άλλα κρυπτονομίσματα φαίνεται να είναι λιγότερο αξιόπιστο και σταθερό και πιο διεφθαρμένο από το καθιερωμένο τραπεζικό σύστημα. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί γι’ αυτό ,είναι ότι δεν έχει καμία αξία.

Η αστάθεια αποτελεί επίσης πρόβλημα για τους ανθρώπους που θεωρούσαν την κρυπτογράφηση ως καταφύγιο από την κυβερνητική εκμετάλλευση.

«Δεν ήταν τόσο ανώνυμη όσο αρχικά είχε υποτεθεί»

Πολλοί από αυτούς, βέβαια, ήθελαν απλώς έναν τρόπο να αποφύγουν τα αδιάκριτα μάτια της εφορίας ή της Υπηρεσίας Καταστολής Ναρκωτικών – αλλά διαπίστωσαν, προς απογοήτευσή τους, ότι η κρυπτογράφηση δεν ήταν τόσο ανώνυμη όσο αρχικά είχε υποτεθεί.

Εάν οι ερευνητές μπορούν να σας συνδέσουν με το πορτοφόλι σας σε bitcoin, τότε το αποκεντρωμένο λογιστικό βιβλίο του bitcoin θα τους παράσχει ένα αρκετά λεπτομερές αρχείο όλων των συναλλαγών σας.

Oι λάτρεις της κρυπτογράφησης ηλπιζαν ότι η κρυπτογράφηση, με την αλγοριθμικά ελεγχόμενη προσφορά της, θα αντικαθιστούσε τα πληθωριστικά νομίσματα, ή τουλάχιστον θα γινόταν ένα είδος ψηφιακού χρυσού, ένα καταφύγιο όχι μόνο από τον πληθωρισμό αλλά και από όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά συστήματα αστάθειας.

Ο πληθωρισμός έπεφτε, και αυτό ανέβαινε

Την άνοιξη του 2020, όταν ο κόσμος έψαχνε για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και ο χρυσός εκτοξεύτηκε, το bitcoin παρέμενε σταθερό.

Είναι αλήθεια ότι τελικά άρχισε να ανεβαίνει, αλλά είναι δύσκολο να πούμε ότι έγινε αντίβαρο στις οικονομικές περιδίνηση της πανδημίας. Αν και θα ήταν δελεαστικό να αποδοθεί αυτή η άνοδος στον πληθωρισμό, η τιμή του bitcoin κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και στη συνέχεια έπεσε σχεδόν κατά 50 τοις εκατό, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθούσε να ανεβαίνει. Περίπου στις αρχές του 2023, έφτασε στο κατώτατο σημείο όταν ο πληθωρισμός άρχισε να υποχωρεί. Και καθώς ο πληθωρισμός μειώθηκε, η αξία του τετραπλασιάστηκε.

Μετά ήρθε η Δευτέρα της 5ης Αυγούστου .Σαν να ήθελε να βάλει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, σαν να ήθελε να θάψει μια για πάντα τις όποιες ελπίδες για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων ως «ψηφιακού χρυσού», το bitcoin έπεσε κατά 15%.

Σε τι χρησιμεύουν, λοιπόν, τα κρυπτονομίσματα;

«Καλό για λύτρα»

Ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν τους νομισματικούς ελέγχους που τους εμποδίζουν να μεταφέρουν τον πλούτο τους εκτός της χώρας – αν και αυτό θα λειτουργήσει μόνο όσο οι άνθρωποι σε μέρη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη παραμένουν πρόθυμοι να ανταλλάξουν πολύτιμο τοπικό νόμισμα ή αγαθά και υπηρεσίες με αντάλλαγμα κρυπτογράφημα. Σίγουρα, φαίνεται να είναι χρήσιμο για την πληρωμή λύτρων.

Η «χαρά του τζόγου»

Αλλά πέρα από αυτό, μοιάζει περισσότερο με ψηφιακό κουλοχέρη.

Δεν μπορώ να αποβάλω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν όχι επειδή είναι ένα καλό υποκατάστατο , αλλά επειδή είναι διασκεδαστικό να βλέπουν το γύρισμα των τροχών χωρίς να ξέρουν αν θα αποδώσουν.

Με άλλα λόγια, το bitcoin δεν είναι καλό για τίποτα άλλο εκτός από το να δίνει σε ανθρώπους που έχουν χρήματα να κάψουν έναν πρωτότυπο τρόπο να τους βάλουν φωτιά».