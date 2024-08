Οργή για Τραμπ – Μασκ: Εκφοβίζουν με απόλυση, γελώντας, όποιους απεργούν

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο και ο Μασκ, δηλωμένος υποστηρικτής του, συζήτησαν το βράδυ της Δευτέρας στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας διάφορες ριζοσπαστικές θεωρίες.

«Βλέπω τι κάνετε. Φτάνετε, ρωτάτε “Μήπως θέλετε να παραιτηθείτε;” και εκείνοι ξεκινούν απεργία», είπε ο Τραμπ στον συνομιλητή του. «Εκείνοι απεργούν και εσείς λέτε: “Καλά λοιπόν, απολύεστε όλοι. Απολύεστε όλοι”», συνέχισε. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, οι δύο άνδρες ακούγονται να καγχάζουν.

Trump praises billionaire Elon Musk for firing workers who were striking for better pay and working conditions pic.twitter.com/4ZGWHV49Mw

— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 13, 2024