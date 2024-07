Black out για Μicrosoft λόγω Crowdstrike: Πάρτι στα social από χρήστες Linux και Mac – Τα πιο πετυχημένα memes

Ο Έλον Μασκ, αλλά και αρκετοί ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας, κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη κατάρρευση συστημάτων IT, που έχει καταγραφεί ποτέ. Υπεύθυνη είναι η Crowdstrike (δείτε εδώ τι ακριβώς συνέβη). Αλλά δεν αφορά τους πάντες το κακό. Τα θύματα είναι χρήστες των Microsoft Windows.

Ανεπηρέαστοι μένουν όσοι χρησιμοποιούν MacOS, αλλά και Linux, γεγονός που δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο στα social media. Αρκετά τα έξυπνα memes.

Ξυπνώντας ως χρήστης Linux

Waking up as a Linux user today #Crowdstrike pic.twitter.com/rkC4hGQhLY

Μπλε οθόνες παντού

Κι άλλος χρήστης Linux

#linux users right now pic.twitter.com/TumhfaAxAY

Το χαμόγελο της… ικανοποίησης από τους χρήστες των Mac

Κάποιοι εργάζονται πυρετωδώς για λύση

Meanwhile Microsoft devs working on MacOS to fix the prod issue. pic.twitter.com/QTxjIgGNVb

— Akshay Saini (@akshaymarch7) July 19, 2024