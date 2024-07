ΔΝΤ: Αμετάβλητη η πρόβλεψη για την ανάπτυξη 3,2% το 2024 – Τι αναμένεται για την Ευρώπη

Η παγκόσμια ανάπτυξη το 2024 αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,2% – αμετάβλητη από την πρόβλεψή του Απριλίου, και πιθανότατα θα αυξηθεί ελαφρώς στο 3,3% το 2025, δήλωσε το ΔΝΤ.

Για την αμερικανική οικονομία προβλέπεται ανάπτυξη στο 2,6% φέτος σε σχέση με το 2023, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψή του για 2,7% τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός πληθωρισμού για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αποκλιμακώνεται και μειώθηκε στο 3% τον Ιούνιο, από 3,3% τον Μάιο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα περιμένει μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει το 2% για να μειώσει τα επιτόκια, προσθέτοντας ότι μια «σκληρή προσγείωση» για την οικονομία είναι απίθανη.

Η ανάπτυξη στην περιοχή προβλέπεται να αυξηθεί στο 1,5% το 2025 λόγω της αύξησης των πραγματικών μισθών και των περισσότερων επενδύσεων, ανέφερε το ΔΝΤ.

«Η Ισπανία είναι ένα φωτεινό σημείο στην ευρωζώνη όσον αφορά τις αναθεωρήσεις. Αναβαθμίσαμε την πρόβλεψη για φέτος στο 2,4%», σημείωσε η Πέτια Κόεβα Μπρουκς, αναπληρώτρια διευθύντρια στο τμήμα ερευνών του ΔΝΤ.

JUST RELEASED: The July 2024 World Economic Outlook Update projects global growth of 3.2% in 2024 and 3.3% in 2025 with disinflation process stalling. Read the analysis and watch the press briefing here: https://t.co/iO1yVYMAJL pic.twitter.com/6V41PviSCY

— IMF (@IMFNews) July 17, 2024