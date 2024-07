Νότια Κορέα: «Απεργία επ’ αόριστον» κήρυξε συνδικάτο εργαζομένων της Samsung Electronics

Συνδικάτο που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους της Samsung Electronics, εμβληματικής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε σήμερα πως κηρύσσει «απεργία επ’ αόριστον», πιέζοντας τη διοίκηση να διαπραγματευθεί νέα εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας.

«Κηρύσσουμε δεύτερη γενική απεργία επ’ αόριστον από τη 10η Ιουλίου, αφού πληροφορηθήκαμε ότι η διεύθυνση δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει μετά την πρώτη γενική απεργία», ανακοίνωσε συγκεκριμένα η εθνική ένωση εργαζομένων της Samsung Electronics, αναφερόμενη στην – άνευ προηγουμένου – τριήμερη κινητοποίηση των μελών της από προχθές Δευτέρα.

Workers at Samsung Electronics workers began a three-day strike for better pay. The union said 6,540 workers will be striking at manufacturing sites and in product development, but the firm maintained there was no disruption in production. 👉 Read it here: https://t.co/YDDMB8hkSn pic.twitter.com/ORxxKTVajR

