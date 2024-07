Λαγκάρντ: Παραμένουν οι αβεβαιότητες για τον πληθωρισμό – Σήμα για διατήρηση των επιτοκίων σταθερών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ακόμη επαρκή στοιχεία ότι οι απειλές για τον πληθωρισμό έχουν παρέλθει, δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ από τη Σίντρα της Πορτογαλίας, βάζοντας τέλος σε όποιες προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων τον Ιούλιο.

Με την αγορά εργασίας της ευρωζώνης να είναι ισχυρή, η ΕΚΤ έχει χρόνο να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα δήλωσε η Λαγκάρντ τη Δευτέρα στο ετήσιο φόρουμ της ΕΚΤ για τις κεντρικές τράπεζες.

Μιλώντας την Τρίτη στο Bloomberg , ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν είπε ότι η μέτρηση του πληθωρισμού του Ιουνίου δεν θα είναι αρκετή για την πλήρη αξιολόγηση των τιμών των υπηρεσιών που παρακολουθούνται προσεκτικά.

«Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αρκετές αβεβαιότητες σχετικά με τον μελλοντικό πληθωρισμό, ειδικά όσον αφορά το πώς θα εξελιχθεί η σχέση κερδών, μισθών και παραγωγικότητας και εάν η οικονομία θα πληγεί από νέα σοκ από την πλευρά της προσφοράς», είπε η Λαγκάρντ. «Θα χρειαστεί χρόνος για να συγκεντρώσουμε επαρκή στοιχεία για να είμαστε σίγουροι ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού πάνω από τον στόχο έχουν περάσει».

Οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι θα διατηρηθεί πιθανότατα ως έχει το κόστος δανεισμού κατά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ αργότερα αυτόν τον μήνα. Από την αρχική μείωση του Ιουνίου, οι επενδυτές αναζητούν στη Λαγκάρντ ενδείξεις για το πόσο γρήγορα θα μειωθούν τα επιτόκια, δεδομένων και των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

