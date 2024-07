Meta: Κατηγορείται από την Κομισιόν για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων

Η μητρική εταιρεία του Facebook Meta κατηγορήθηκε τη Δευτέρα από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ότι δεν συμμορφώνεται με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες-ορόσημο του μπλοκ για την πρόσφατα εισαχθείσα υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης με διαφημίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τη Meta για τα προκαταρκτικά πορίσματά της σύμφωνα με τα οποία το μοντέλο διαφήμισης «πληρωμή ή συναίνεση» δεν συμμορφώνεται με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Κατά την προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, αυτή η δυαδική επιλογή αναγκάζει τους χρήστες να συναινέσουν στο συνδυασμό των προσωπικών τους δεδομένων και δεν τους παρέχει μια λιγότερο εξατομικευμένη αλλά ισοδύναμη έκδοση των κοινωνικών δικτύων της Meta.

We informed @Meta of our preliminary finding that its “pay or consent” model fails to comply with the Digital Markets Act

It forces users to consent to the combination of their personal data, and fails to provide a less personalised equivalent

Margrethe Vestager, July 1, 2024