Γαλλία: Πρόστιμο 250 εκατ. στη Google

Η γαλλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/3) ότι επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που συνδέονται με τους κανόνες της Ε.Ε. για την πνευματική ιδιοκτησία σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης.

Το πρόστιμο συνδέεται με μια διαμάχη πνευματικών δικαιωμάτων στη Γαλλία για το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, έπειτα από καταγγελίες από ορισμένους από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου.

#UPDATE French regulators said Wednesday they were fining Google 250 million euros ($272 million) for breaching an agreement on terms for paying media companies for reproducing their content online.https://t.co/l5geLEyoJB pic.twitter.com/9smXrh4v0c

— AFP News Agency (@AFP) March 20, 2024