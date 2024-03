Το bitcoin σώζει το Ελ Σαλβαδόρ;

Το Ελ Σαλβαδόρ θα μεταφέρει «ένα μεγάλο κομμάτι» των περιουσιακών στοιχείων του σε bitcoin, σε ένα cold wallet (ψηφιακό πορτοφόλι εκτός διαδικτύου όπου οι συναλλαγές υπογράφονται εκτός διαδικτύου και στη συνέχεια εμφανίζονται στο διαδίκτυο) σε ένα θησαυροφυλάκιο, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Ναγιμπ Μπουκέλε ο οποίος τον περασμένο μήνα επανεξελέγη για δεύτερη φορά πρόεδρος.

«Δεν είναι πολλά, αλλά είναι μια τίμια προσπάθεια. Μπορείτε να τον αποκαλέσετε τον πρώτο μας κουμπαρά bitcoin.» ανέφερε ο Μπουκέλε σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον Μπουκέλε, το χαρτοφυλάκιο σε bitcoin του Ελ Σαλβαδόρ βρίσκεται κοντά στα 407 εκατομμύρια δολάρια.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.

You can call it our first #Bitcoin piggy bank 🇸🇻

It's not much, but it's honest work 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2024