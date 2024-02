ΕΕ: Εγκρίθηκε το 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το 13ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι γεγονός, καθώς εγκρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε 27 νέες οντότητες στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν άμεσα την στρατιωτική και βιομηχανική μηχανή της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Θα υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς εξαγωγών όσον αφορά αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και αγαθά και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις οντότητες βρίσκονται σε τρίτες χώρες (Ινδία, Σρι Λάνκα, Κίνα, Σερβία, Καζακστάν, Ταϊλάνδη και Τουρκία) και έχουν εμπλακεί στην παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών, άλλες είναι ρωσικές οντότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρονικά εξαρτήματα για το στρατιωτικό και βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας.

Two years after Russia began its war of aggression against Ukraine, the EU has adopted the 13th package of sanctions.

These include:

🚫 blacklisting 106 individuals and 88 entities

🚫 new restrictions targeting drones

🚫 further import/export restrictions

More ⬇️

— EU Council (@EUCouncil) February 23, 2024